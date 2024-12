Lapresse.it - Esplosione Aprilia, carabinieri: “La causa dello scoppio è una fuga di gas”

Il tenente colonnello deiPaolo Guida davanti alla villetta crollata ieri sera ad, in provincia di Latina, fa il punto sulle indagini. “Attraverso l’aiuto dei vigili del fuoco abbiamo subito capito che lapoteva essere collegata ad unadi gas. La modalità della deflagrazione, la potenza e la distanza dei detriti permetteranno di comprendere anche le dinamicheche ha portato al decesso di tre persone.Uno degli elementi da valutare è l’alimentazione, gestione e manutenzione dei bomboloni del Gpl. Oltre a questo ogni altra ipotesi va valutata con la giusta attenzione. Da ieri abbiamo soccorso i feriti, in seconda battuta supportato il cordoglio dei parenti e poi abbiamo sviluppato attività investigative che stanno andando avanti. Il prossimo step è l’esame autoptico e successivamente le salme saranno messe a disposizione della famiglia, i tempi ancora non li sappiamo ma faremo in modo che il dolore di queste persone non abbia ulteriore strazio”.