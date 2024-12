Lettera43.it - È morta Marisa Paredes, attrice e musa di Almodóvar

Leggi su Lettera43.it

, grandespagnola edi Pedro, èall’età di 78 anni all’ospedale della Fondazione Jiménez Díaz di Madrid. Lo ha annunciato con un breve post su X l’Accademia iberica del cinema, di cui l’interprete è stata presidente dal 2000 al 2003 e che nel 2018 le ha conferito il premio Goya alla carriera. Fra gli Anni 80 e 90, per il regista della Mancia ha recitato in diversi film, tra cui L’indiscreto fascino del peccato, Il fiore del mio segreto e La pelle che abito. In carriera oltre 75 apparizioni, tra cui si ricorda quella nel capolavoro di Roberto Benigni La vita è bella, dove ha interpretato la madre di Dora. Come riporta El Paìs, nel 2025 avrebbe dovuto prendere parte a Loaded with the Future di Lluís Pasqual mescolando poesia, ricordi e cinema.Fallece a los 78 años la actriz