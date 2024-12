Calciomercato.it - Dybala al Galatasaray, parla Ranieri: “Voglio solo giocatori contenti”

Leggi su Calciomercato.it

Il tecnico della Roma hato prima del match con la Sampdoria del futuro dell’argentino di cui si sta discutendo parecchioContinua a tenere banco il futuro di Paulo, al centro in queste ore di un intrigo di mercato che lo vede lontano dalla Roma. Dopo la trattativa con l’Arabia Saudita in estate, stavolta è stato ila farsi avanti in maniera prepotente. Tanto che l’agente Carlos Novel ha viaggiato fino a Istanbul per incontrare il club turco, che ha ufficializzato l’apertura dei dialoghi per la Joya con il suo procuratore.Claudio(LaPresse) – calciomercato.itVoci e immagini arrivate ovviamente fino a Roma, in un momento già molto negativo di suo. Dopo il bruttissimo ko di Como i giallorossi tornano in campo già domani sera contro la Sampdoria in Coppa Italia.