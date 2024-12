Biccy.it - Dubbi di Lorenzo durante la pubblicità: “Io gay? Cosa hanno fatto vedere?”

Ormai da più di un mese circolano voci sulcheSpolverato potrebbe non essere etero. Tutto è iniziato quando Javier Martinez hauna confidenza ad altri gieffini: “Shaila sotto le coperte mi parlava die mi diceva cose. aveva deisui suoi gusti. Mi ha proprio detto che secondo lei a lui piacevano i maschi“.Daidi Shaila, poi la situazione è degenerata e diverse testateriportato una voce secondo la qualesarebbe stato un amico speciale di un famoso guru della moda, ma il gieffino ha smentito: “Non è vero nulla“. Come se non bastasse è anche statoun outing sui social, con tanto di foto diinsieme ad un ragazzo in macchina (dove però i due sono solo vicini).Il colpo di grazia è arrivato la settimana scorsa, quando a madre di Shaila prima di uscire dalla casa del GF ha sussurrato alla figlia: “Lui è! Chi lo dice? Tutti lo dicono, anche Tommy“.