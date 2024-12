Quotidiano.net - Diane Delano morta dopo una breve malattia: addio a Barbara Semanski di ‘Un medico tra gli orsi’

Los Angeles, 17 dicembre 2024 –, attrice statunitense conosciuta per il ruolo in ‘Untra gli(‘Northern Exposure’), ènella sua casa di Los Angeles venerdì 13 dicembre. Aveva 67 anni. Il suo agente, Dennis Sevier, ha confermato alla rivista People chesarebbe decedutaunala cui causa ufficiale non è ancora stata rivelata, sebbene si dicesse fosse malata di cancro da tempo. "Quandoentrava in una stanza si sapeva che era lì! – ha dichiarato Sevier – era piena di vita e amava fare l’attrice. Ci mancherà”.è diventata una personalità conosciuta negli anni, proprio grazie a ‘Untra gli, nel quale interpretava il ruolo dell’ufficiale dello Stato dell'Alaska. La serie, composta da sei stagioni, andò in onda dal 1990 al 1995 sulla Cbs.