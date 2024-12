Liberoquotidiano.it - Convegno Sia, ‘Milano capitale della salute sessuale maschile'

Roma, 17 dic. (Adnkronos) - Tempo di bilanci per la Società Italiana di andrologia che in questi giorni ha riunito a Milano i suoi esperti in una 2 giorni di lavori incentrati su ‘S3,Sia'. Nell'occasione, oltre a ricordare le numerose attività realizzate per la prevenzione andrologica in quasi 50 anni, uno spazio particolare è stato dedicato alle le sfide che attenderanno l'andrologo 3.0, ossia lo specialista del terzo millennio, dotato di nuove e rivoluzionarie tecnologie e alle prese con i ‘y engaged patient', i nuovi cybercondriaci, ‘discepoli' dell'ormai noto ‘Dottor Google'. Ai lavori sono intervenuti, accanto ad Alessandro Palmieri, presidente Sia e Francesco Gaeta, presidente delnumerosi esperti. In rappresentanza del presidente dell'Ordine dei Medici di Milano, Danilo Mazzacane ha chiesto un maggiore impegno dei media e delle istituzioni, in favore siaprevenzione, siarisoluzione di tutte quelle problematiche sanitarie e amministrative che hanno capovolto il confronto dello stato ditra uomo e donna, attribuendo al maschio - si legge in una nota - il ruolo di vero e proprio ‘sesso debole', in particolare sottolineando la necessità di rivedere i Lea un po' più a favore dei pazienti andrologici, ed in particolare di quelli sempre più giovani, che necessitano di protesizzazione dopo interventi invalidanti di prostatectomia radicale.