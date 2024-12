Quotidiano.net - ComeHome!, la startup degli eventi in casa cresce e mira al welfare aziendale

Milano, 17 dicembre 2024 – La loro storia suonerà senz’altro familiare a chi è stato giovane prima dei social, in particolare a chi, prima dei social, ha sperimentato la vita dello studente universitario fuori sede, con il suo contorno colorato di riunionilinghe, feste più o meno improvvisate, incontri a sorpresa e chiacchiere a non finire sul divano. È ispirata proprio a queste esperienze la proposta della‘anti-social’, fondata a Milano, nel 2017, da Michele Cesario, originario di Cosenza e laureatosi in Economia nel capoluogo lombardo. La storia Durante uno scambio universitario in Argentina, nel 2010, Cesario incontra l’attuale socio Daniele Chierchia – allora studente di ingegneria – e, assieme a lui, inizia a organizzare serate in, sulla scia della tradizionedomestici tipica del Paese che li ospita.