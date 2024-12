Amica.it - Celeste Dalla Porta per “Parthenope” e le altre “Italian Rising Stars”

(askanews) –per Parthenope, Carlotta Gamba per Vermiglio e Dostoevskij, Tecla Insolia per L’arte della gioia e Familia, Federico Cesari per Tutto chiede salvezza, Matteo Oscar Giuggioli per Hanno ucciso l’uomo ragno, Suspicious mind e Sdraiati, Emanuele Palumbo per Nostalgia e Mixed by Erry. Sono loro i vincitori della seconda edizione del premio David Rivelazioni Italiane – ItalianStars. GUARDA LE FOTOLuisa Ranieri,, Sabrina Ferilli e. la grande bellezza delle attrici di Paolo Sorrentino Il riconoscimento agli attori emergentiIl riconoscimento dedicato agli attori emergenti è nato lo scorso annocollaborazione dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello con l’Area Cinema di Fondazione Sistema Toscana.