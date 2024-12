Ilrestodelcarlino.it - Bazar della droga in casa: arrestati due giovani

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Giravano con lain auto e altra ne è stata trovata in. Quasi due etti e mezzo di sostanza stupefacente tra cocaina, marijuana e hashish. Undello spaccio che avevano messo in piedi due amici, un 24enne siciliano e un 25enne di San Severino Marche, entrambi residenti a Fabriano. I duevenerdì sono incappati in un sevizio antidei carabinieri del Radiomobile. I militari stavano seguendo una pista sullo spaccio dirivolto proprio a una fascia molto giovane, ragazzini appena maggiorenni e dediti al consumo di droghe soprattutto nel fine settimana, in vista di serate da passare nei locali. I carabinieri hanno intercettato una vettura a bordoquale si trovavano i due amici. L’automobile è stata fermata per controlli e quando i militari hanno iniziato a fare diverse domande al conducente e al suo passeggero il clima si è scaldato.