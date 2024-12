Anteprima24.it - Auto contro bicicletta, ciclista 57enne ricoverato al San Pio

Tempo di lettura: < 1 minutoUn cinquantasettennementre percorreva la Strada Statale 7 Appia, in località Ponte delle Tavole, a bordo del suo mezzo in direzione San Giorgio del Sannio si è scontrato con una Citroen C3 con alla guida una donna.Il, rovinato al suolo, ha avuto la peggio e per lui si è reso necessario il ricovero al San Pio. L’incidente è avvenuto intorno alle 19:30 per cause in corso d’accertamento.Sul posto sono intervenuti I Vigili Urbani per i rilievi e i Carabinieri per la viabilità oltre al personale del 118. Il ferito era comunque cosciente e rispondeva ai sanitariL'articoloal San Pio proviene da Anteprima24.it.