Andrea Orlando lascia la Camera | cosa farà adesso

«Questa settimana mi dimetterò dalla carica di deputato per rimanere in consiglio regionale»., dopo aver perso le elezioni regionali in Liguria, opta perla sua Regione e si dimette da parlamentare. «Credo che sia importante proseguire la battaglia che ho iniziato candidandomi alla guida della Regione Liguria». Quindi l'attacco a chi lo ha sconfitto: «La destra sin dalle prime battute si è confermata, per come l'avevamo descritta in campagna elettorale: arrogante, che non sa fare i conti con i limiti delle esperienze di governo precedenti, che non sa rompere anche con aspetti di opacità di quelle esperienze». Applausi dal centrosinistra.