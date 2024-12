Sport.quotidiano.net - Alessia Maurelli si ritira a 28 anni, la capitana delle farfalle e leggenda della ginnastica ritmica dice basta

Roma, 17mbre 2024 – Uno sport duro, non tanto longevo, che va praticato fin dalla tenera età e porta al topcarriera in età giovanissima, talmente tanto che a 28il corpo inizia a mostrare i primi segnali. E così, si sceglie di fare altro., la storicadiha annunciato la finesua attività agonistica. La notizia era nell’aria da tempo, ma ora c’è l’ufficialità. Lo ha comunicato la stessalunedì a Ferrara e oggi anche i canali federali lo confermano con una lunga nota di ringraziamento.chiude la sua illuminante carriera da guida edi una squadra che ha fatto sognare, e continuerà a farlo. Gli ori mondiali, i due bronzi olimpici “Un numero sconfinato di medaglie, una carriera lunghissima, il record di partecipazioni olimpiche, tre, insieme a Martina Centofanti, Elisa Santoni ed Elisa Blanchi, la fascia di capitano, due bronzi in treai Giochi di Tokyo e Parigi, e un quarto posto a Rio de Janeiro, più di due lustri in Nazionale, una carriera quasi ventennale che è difficile riassumere in poche righe di commiato”, si legge nella nota federale.