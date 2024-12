Al Gaslini finanziamento da 103 milioni da Bper, Cdp e Unicredit

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 17 dic. (askanews) – Sostenere i lavori per l’ammodernamento delle strutture esistenti e la costruzione di un nuovo padiglione dell’IRCCS Istituto Gianninadi Genova, tra i migliori ospedali pediatrici specializzati al mondo. Sono questi gli obiettivi delin project finance da 103,6messo a disposizione da, CDP econ garanzia Archimede di Sace in favore di Zena Project, consorzio affidatario della concessione del valore complessivo di 546,2di euro per gestire la ristrutturazione ed i servizi immobiliari e tecnici necessari all’intera infrastruttura nei prossimi 22 anni. L’operazione, si legge in una nota, ha una forte valenza strategica perché sostiene un intervento che prevede la parziale ricostruzione di un gruppo di edifici, con la demolizione dei padiglioni 7 e 8, e la realizzazione ex novo di un Padiglione in grado di offrire nuovi servizi alle famiglie dei pazienti.