Gqitalia.it - 10 consigli e il workout giusto per arrivare pronti sulle piste da sci

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Se sciare è la vostra fissa, probabilmente avete già tirato fuori l'attrezzatura da sci. Ok, facile. Poi, dopo aver controllato l’attrezzatura, arriva l'aggiornamento del proprio sportswear, giacche, pantaloni, guanti, etc, ma soprattutto, ed è questa la parte più impegnativa, effettuare una corretta preparazione atletica per essere nelle migliori condizioni fisiche e vivere così in totale sicurezza e serenità questo bellissimo sport. Ce lo spiega il campione Giorgio Rocca, detentore della Coppa del Mondo di Slalom nel 2006 e fondatore della GR Mountain. Lui lo sa: è fondamentale lavorare facendo i giustidi ginnastica presciistica nei mesi precedenti, in modo tale daal massimo delle capacità e della preparazione