Vivaismo, nuove sfide. Progetti per l’ambiente. Riciclo e sostenibilità. E l’alleanza con la scuola

Cinque punti focali per lo sviluppo del settore vivaistico nel giro di pochi anni per dare ulteriore slancio ad un settore che non può permettersi di fermarsi e stare a guardare, perché la concorrenza internazionale è pronta a prendersi intere fette di mercato. E questi cinque punti sono stati al centro del discorso di fine anno del presidente dell’Associazione Vivaisti Italiani, Alessandro Michelucci, durante l’assemblea dei soci che si è tenuta venerdì alla "Grotta Giusti" di Monsummano Terme con particolare interesse per il "Pistoia Fitolab". Si tratta di una esperienza consortile che sarà pronta nel giro di un paio di anni, relativa al laboratorio di autocontrollo in campo fitosanitario per proteggersi dal punto di vista delle fitopatologie (controllo di malattie che possono insorgere oppure insetti dannosi per), per coloro che aderiranno al progetto, garantendo una maggiore competitività sui mercati grazie ad una maggiore qualità delle piante.