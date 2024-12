Sport.quotidiano.net - Vittoria importante per gli azzurri contro la Flaminia: la classifica adesso sorride. Bargellini, un eurogol da tre punti. Allungo salvezza per la Sangio

Leggi su Sport.quotidiano.net

VANNESE 1VANNESE (3-5-2): Barberini; Della Spoletina, Fumanti, Santeramo; Pertica, Nannini, Romanelli, Sabattini (78’ Pardera),; Bocci, Rotondo (75’ Pertici). All. Bonura.(3-4-2-1): De Fazio; Lo Zito, Zanchi (77’ Paun), Paramatti; Igini (62’ Mattei), Benedetti (62’ Celentano), Malaccari, Mariani; Casoli, Sirbu; Ciganda. All. Abate. ARBITRO: Guglielmo Noce di Genova. RETI: 24’. NOTE: Spettatori 250 circa. Ammoniti:, Sabattini, Benedetti. Espulso AL 73’. SAN GIOVANNI - Allavannese basta un eurogoal di Cosimoper avere la meglio sulCivita Castellana e conquistare tredi vitale importanza per le ambizioni salvezze. È uno sdi cartelloper le zone basse di, glisono avanti agli ospiti di tree reduci da un pareggio come quello di Livorno che un pizzico di rammarico lo ha lasciato.