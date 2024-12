Oasport.it - Vanessa Ferrari: “Era il momento giusto per smettere. Ho un po’ di rammarico per i quarti posti”

ha annunciato il proprio ritiro dall’attività agonistica a inizio ottobre: la Farfalla di Orzinuovi ha saluta il palcoscenico a 34 anni, dopo aver scritto pagine memorabili di storia della ginnastica artistica ed essere stata un punto di riferimento dello sport tricolore per praticamente due decenni. La fuoriclasse bresciana ha appeso il body al chiodo dopo essersi laureata Campionessa del Mondo all-around nel 2006 (unica italiana a riuscirci) e aver conquistato la medaglia d’argento al corpo libero alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (prima azzurra a salire sul podio a cinque cerchi a livello individuale).La nostra portacolori non ha più gareggiato dopo l’esercizio eseguito al quadrato ai Giochi nella capitale giapponese, ma negli ultimi tre anni si è allenata per cercare di meritarsi la convocazione per i Giochi di Parigi 2024.