Ilgiorno.it - Trasporto organi, gli angeli in uniforme di Meda: in un anno 46 viaggi per cercare di salvare vite

(Monza e Brianza) – A partire dal 2024 la polizia locale di, su indicazione di Areu, ha trasportatovitali, dando una speranza a tante persone in attesa di un trapianto, in tutto il Nord Italia. Un’importante novità che è andata ad ampliare i servizi svolti dal comando guidato da Claudio Delpero, artefice di questo progetto ambizioso, dal nome “per la vita“. Una missione che in unsi è tradotta in 46 missioni e neldi 120a destinazione. Il servizio si avvale di un’Alfa Romeo Giulia appositamente allestita, che permette di raggiungere rapidamente i principali centri ospedalieri del Nord Italia, tra cui Padova, Verona, Pavia, Brescia e Bergamo. Già la prima doppia consegna del servizio, avvenuta il 5 dicembre 2023, ha permesso di restituire la speranza a due persone, trasportando trein una singola missione.