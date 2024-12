Calciomercato.it - Tornado Inter sulla Lazio: Calhanoglu sblocca, poi è goleada nerazzurra

Leggi su Calciomercato.it

Pesante vittoria della formazione di Simone Inzaghi che si porta a tre punti dalla vetta con una partita da recuperare: biancocelesti travolti. Il monday night dell’Olimpico lancia un chiaro messaggio a tutta la Serie A: i campioni in carica non hanno alcuna intenzione di abdicare., poi è(LaPresse) – Calciomercato.itMarotta nel pre-gara lo aveva chiaro: non conterà il risultato, ma la prestazione in campo e quella fornita dai nerazzurri è una risposta molto netta. La formazione di Inzaghi soffre per quasi trenta minuti, con lache in avvio di gara sembra poter comandare il match e crea qualche grattacapo a Sommer con Noslin che spreca una buona occasione.Prima della mezz’ora però Baroni perde Gila per infortunio e al suo posto entra Gigot: è un passaggio cruciale nel successo nerazzurro.