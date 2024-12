Leggi su Sportface.it

Trovare la motivazioni dopo la quinta medaglia d’oro olimpica nel caso dinon è difficile, anzi è scontato. L’1 e il 22025 andrà in scena il Grand Slam di judo a Parigi e il più atteso ha risposto presente: la leggenda del judo, cinque volte campione olimpico, oltre a due medaglie di bronzo, tornerà a gareggiare nella categoria +100 kg con l’obiettivo di iniziare il perverso Los Angeles.è tornato ad allenarsi, ma sabato non sarà a Montpellier per la Coppa dei Campioni per Club. Il motivo è legato alla sua situazione contrattuale visto che sonoinle trattative in vista di un prolungamento del suo contratto (scaduto il 31 agosto) con il PSG, la sezione judo della polisportiva nota per il club calcistico di Ligue 1. Le discussioni tra lui, i suoi agenti e i dirigenti del PSG sonoine riguardano in particolare i suoi diritti d’immagine.