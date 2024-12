Sport.quotidiano.net - Tanti tifosi hanno omaggiato Carlton e Sasha che da tempo hanno abbandonato il ruolo di ’nemici’ che avevano in campo. Myers e Danilovic uniti nel rossoblù: "Siamo amici»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Abbracci, risate e qualche battuta sul tiro da 4 che non può mai mancare. Prima che il Dall’Ara si riscaldasse per il derby dell’Appennino, nel Selenella Club e nella Kid’s Stand si giocava un altro derby., che tante volte si sono affrontati sulaccendendo Basket City, sono stati ospiti del match sponsor di Bologna-Fiorentina. Una sfida che più sfida non si è vista come entrambipiù volte fatto capire, ma tra i due è nata una lunga e duraturazia che prima la palla a spicchi e soprattutto la rivalità tra Virtus e Fortitudo non aveva reso possibile. E così i due idoli di bianconeri e biancoblù ora non mancano di spalleggiarsi e trascorrereinsieme, prestandosi per autografi e qualche foto. Anche sotto canestro, con i piccoli della Tribuna Kids: qualcuno per scelta dinastica li riconosce, qualcun altro viene spinto dai genitori dell’una o dell’altra fede a non perdere l’occasione per una foto.