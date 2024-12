Ilnapolista.it - Sticchi Damiani: «Dorgu a Napoli? Sono interessati a lui in Italia e non solo. Al momento nulla di concreto»

Saverio, presidente del Lecce, è intervenuto a Radio Kiss Kisssulla situazione die le voci di mercato che lo accostano algià per gennaio.Il presidente del Lecce: «Susiamo allineati»Le parole di:“a gennaio? Non è proprio così. Il tema del mercato lo condividiamo quotidianamente con Corvino e Trinchera. Susiamo allineati. Il ragazzo gode di alcuni interessi, inma non, e al contempo c’è la nostra volontà di non privarsene a gennaio. Sia rispetto alche rispetto ad altre società non c’èdi. C’è soltanto un’attenzione generale che il ragazzo sta attirando su di sé. E vi dico che non è strategia, è la pura verità.ala giugno? Ilha fatto vedere un interesse.