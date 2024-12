Lanazione.it - Qualità della vita Sole 24 Ore, in Liguria è La Spezia la provincia dove si vive meglio

Leggi su Lanazione.it

La, 16 dicembre 2024 – L'indagine annuale del24 Ore sullavede le province liguri occupare posizioni intermedie o basse rispetto al panorama nazionale. Tra le quattro province, Laemerge come la migliore in, posizionandosi al 52esimo posto e guadagnando cinque posizioni rispetto al 2023. Seguono Genova al 54esimo posto (-7 posizioni), Savona al 69esimo posto (-10 posizioni) e Imperia 79esima, che guadagna due posizioni ma resta tra le peggiori del Nord Italia. La, primato nelle energie rinnovabili Lasi distingue per il 12esimo posto nazionale nella categoria Ambiente e Servizi,recupera 22 posizioni rispetto allo scorso anno. In particolare, eccelle nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, che la colloca al primo posto assoluto in Italia.