Prevenzione e salute all'"Amatucci" con Iannace e Russo

Tempo di lettura: < 1 minutoGrande successo per la due giorni dedicata allagratuita, organizzata presso l’Istitutocon la partecipazione del dottor Carlo, noto senologo, e del dottor Francodell’associazione Le Mani sui Cuori. L’evento, pensato per sensibilizzare il territorio sull’importanza dellaa 360 gradi, si è rivelato un’opportunità preziosa per la comunità locale.Un ringraziamento speciale è stato rivolto a tutto il personale scolastico per l’ottima accoglienza riservata agli organizzatori e agli specialisti coinvolti. In particolare, sono stati sottolineati l’impegno e la collaborazione del dirigente scolastico, ingegnere Pietro Caterini, del corpo docente, del geometra e dello stesso istituto. Un grazie particolare è stato rivolto anche al personale ATA, che ha contribuito a creare un clima professionale e accogliente per tutti i partecipanti.