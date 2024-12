Nerdpool.it - One Piece: terminate le riprese della serie Netflix

Leggi su Nerdpool.it

È passato più di un anno da quando la prima stagione del live-action diOneha conquistato internet. È diventata rapidamente lalive-action di maggior successo per l’adattamento di un franchise di manga/anime. OPLA è stato lo show più visto su Nextlix nella seconda metà del 2023. Due settimane dopo la data di uscita, Eiichiro Oda ha confermato che laè stata rinnovata per una seconda stagione. Il creatore di One, Eiichiro Oda, è il direttore esecutivoe ha supervisionato da vicino ogni dettaglio per realizzare la migliorepossibile.Lesi sono svolte a Città del Capo e, secondo recenti aggiornamenti, si sono concluse. Il cast e la troupe hanno festeggiato proprio nel luogo delle. Natalie Walsh, stuntwoman e attrice di Città del Capo, ha condiviso sulla sua storia di Instagram una foto con tre colleghi stuntman e coreografi: Nathan Barris, Shaun Verth e Mcrae Douglas.