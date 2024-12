Laprimapagina.it - Mitsubishi: una storia che guarda al futuro

Molti automobilisti scelgono quale macchina acquistare in base a diversi fattori, tra cui l’opinione che si ha di un determinato marchio. Ci sono case automobilistiche che nel corso del tempo hanno legato il loro nome a veicoli di grande prestigio, privi di difetto e con un’ottima qualità costruttiva. Tra i migliori esempi c’è senza alcun dubbio il brand giapponese, attivo in Italia e in Europa da diversi decenni. Oggi le sue concessionarie propongono agli automobilisti italiani tanti modelli differenti, pronti ad adeguarsi a qualsiasi esigenza.Più di un secolo diè un’azienda che proviene dal Giappone, Paese in cui ha mosso i suoi primi passi. I primi modelli prodotti con il marchiosono arrivati nel mercato giapponese nei primi anni del ‘900. Per i primi decenni l’impresa ha lavorato sul suolo giapponese, producendo di volta in volta nuovi modelli, e dando grande importanza allo sviluppo della tecnologia in ambito automobilistico.