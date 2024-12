Sport.periodicodaily.com - Milan bloccato dal Genoa nel giorno dei 125 anni: a San Siro finisce 0-0 tra fischi e delusione

Ilnon riesce a regalare una vittoria ai suoi tifosi neldei festeggiamenti per i 125di storia. A San, con le leggende rossonere presenti in tribuna, la squadra di Fonseca attacca per tutta la partita ma non va oltre lo 0-0 contro il, lasciando il campo tra idei tifosi.dal: solo un punto e zona Champions più lontanaDopo la sconfitta contro l’Atalanta, ilnon riesce a tornare alla vittoria. Con il pareggio, i rossoneri salgono a quota 23 punti in Serie A, ma perdono ulteriore terreno rispetto alla zona Champions, occupata da Inter, Lazio e Fiorentina a 31 punti. Ildi Vieira, invece, conquista un punto prezioso che lo porta a 16 punti, agganciando Roma e Lecce in classifica.Le scelte di Fonseca e VieiraFonseca conferma le previsioni della vigilia schierando Jimenez a sinistra al posto dell’indisponibile Theo Hernandez e il giovane Liberali sulla trequarti per sostituire Pulisic.