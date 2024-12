Ilfattoquotidiano.it - Mazara del Vallo, gli affari dei fedelissimi di Messina Denaro tra aste fallimentari, supermercati e pesca: 17 arresti

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un’operazione dei finanzieri del comando provinciale di Palermo ha colpito la famiglia mafiosa didel, fedelissima del boss Matteo, con l’arresto di 17 persone: in 7 sono finiti in carcere, 10 ai domiciliari e per una è scattato l’obbligo di dimora nel comune di residenza. Sono accusati, a vario titolo, di associazione mafiosa, porto abusivo d’armi, turbata libertà degli incanti, estorsione, rapina e favoreggiamento personale.Le indagini, coordinata dalla Dda guidata dal procuratore Maurizio de Lucia, sono state condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo, diretto dal colonnello Carlo Pappalardo, e hanno permesso di far luce suglidel mandamento didelche spaziavano dai, alle, del catering, fino ai pascoli e alla gestione dei pescherecci per ladel gambero rosso.