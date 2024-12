Luis Alberto | Inzaghi come un padre per me Il suo segreto è uno…

Leggi su Ilnerazzurro.it

è stato uno dei maggiori protagonisti delle partite tra Inter e Lazio nelle ultime stagioni. Lo spagnolo, insieme a Milinkovic-Savic e Immobile, è stato uno dei giocatori chiave della Lazio di Simonetra il 2016 ed il 2021. Cinque anni di grande calcio e successi. Alla vigilia del big match tra Lazio e Inter all’Olimpico, il fantasista attualmente in forza all’Al-Duhail.: “unper me”Ecco le parole dialla Gazzetta dello Sport: “Sono sicuro che Lazio-Inter sarà una partita con tanti goal. Io chiaramente spero che vinca la Lazio, quest’anno è forte e se la può giocare con tutti fino alla fine del campionato“.L’ex calciatore della Lazio si è poi soffermato sul suo rapporto con Simone: “Per me è statoun, gli voglio molto bene e posso solo ringraziarlo per la fiducia che mi ha dato.