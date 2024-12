Liberoquotidiano.it - LiveJasmin Lancia la Competizione Annuale con un Montepremi di $250.000 per Celebrare le Migliori Cam Model

Leggi su Liberoquotidiano.it

LUSSEMBURGO, 16 dicembre 2024 /PRNewswire/, il sito premium di webcam pluripremiato e leader mondiale, è entusiasta di annunciare i suoi Holiday Awards, unadi fine anno molto attesa per lele, che si terrà dal 16 dicembre 2024 al 13 gennaio 2025.Con un impressionantedi.000,premierà 400lein cam per i loro eccezionali risultati, continuando la sua tradizione di promuovere il talento e sostenere i creatori nel settore dell'entertainment per adulti.Sia per le nuove arrivate sulla piattaforma che per le artiste più esperte,amplia le opportunità premiando 200le in due categorie del concorso: Newbies & Astri Nascenti e Icons & Superstars. Ulteriori dettagli sono disponibili sulla pagina delCenter di, a questo link.