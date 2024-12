Ultimouomo.com - Le migliori parate del "Dibu" Martinez

Per Emiliano, detto “” per un personaggio di un cartone animato argentino, è difficile tirare una linea netta su dove finisca il personaggio e cominci il calciatore, la scena che fa dalla sua effettiva efficacia. I balletti dopo i rigori, le prese in giro, la faccia da vittima con gli occhi piegati all’ingiù che si trasforma in una frazione di secondo in un ghigno diabolico. Anche quando fa qualcosa di notevole sembra dipendere dal suo carattere, da quel magnetismo teatrale che ha fatto in modo - tanto per fare l’esempio più illustre - che Kolo-Muani calciasse sulla sua gamba protesa l’occasione che avrebbe potuto cambiare la finale dell’ultimo Mondiale (forse, la parata più importante della storia del calcio).Spingiamo un po’ più in là questa versione dei fatti: Emilianoè un portiere mediocre che grazie alle sceneggiate fa sbagliare gli attaccanti.