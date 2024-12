Gqitalia.it - La giacca invernale da uomo migliore? La trovate nella nostra guida

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Facciamo chiarezza. Ladapuò essere intesa, in senso stretto, come blazer in tessuti pesanti, perfetto per occasioni più formali. Ma può anche includere delle “sotto-categorie” quali, per esempio, i modelli in materiali tecnici adatti alle intemperie, così come alle basse temperature: vedi parka e duvet; o ancora, un'immancabile dell'inverno come ladi pelle, più o meno lunga, monopetto o doppiopetto, casual o office attire, ma sempre estremamente raffinata. Come al solito, per orientarci meglio tra i modelli da poter scegliere, partiamo dalle sfilate per vedere cosa hanno proposto i designer e prendere ispirazione.