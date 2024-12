Ilprimatonazionale.it - “La chiamavano Nuova destra”, storia di un fenomeno metapolitico

Roma, 16 dic – È uscito in questi giorni per i tipi de Il Palindromo “Lae idee di un percorso(1977-1992)”. Il nuovo libro di TarantinoScritto dal giornalista palermitano Giovanni Tarantino, il volume ripercorre ladella– termine coniato, per così dire, esternamente. Lo fa tramite recupero e analisi di documenti ancora inediti: dischi, fumetti, manifesti, materiale pubblicitario e iconografico, poster e riviste. Uno spaccato italiano dei tre lustri compresi tra la fine degli anni ’70 e l’inizio dell’ultimo decennio del secolo scorso. L’autore – attualmente Museum manager del Palermo Fc, si occupa anche di Public history – conduce un’indagine a tutto campo. Le numerose testimonianze dei protagonisti dell’epoca raccontano “contenuti ed estetica di uncontroverso e sfaccettato anche al suo interno, spesso in contrasto con l’allora gruppo dirigente del Movimento sociale italiano, che non si poneva come obiettivo la ‘conquista del palazzo’.