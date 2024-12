Ilfattoquotidiano.it - Il sangue di San Gennaro si è sciolto alle 17:43: il lungo applauso dei fedeli radunati da stamattina

Nessun cattivo presagio o sventura, come starebbe a indicare il mancato scioglimento deldi San. Perché17:43 di oggi 17 dicembre, il cosiddetto ‘miracolo’ è avvenuto. Annunciato da don Vincenzo De Gregorio, abbate della cappella del Tesoro di San, ildel Santo si èe la dichiarazione è stata accompagnata daldeiche si trovavano riuniti da.Quello di dicembre è il terzo ‘miracolo’ dell’anno. “Quandoè stata presa l’ampolla con ildalla teca, ci siamo accorti subito che era ancora solido e siamo rimasti un po’ delusi”, ha detto a LaPresse Pierluigi Sanfelice di Bagnoli, della Deputazione di San, commentanto il prodigio della liquefazione daldel santo patrono. “Abbiamo controllato con l’abate della cappella ed era chiaro che il miracolo non sarebbe avvenuto in fretta, fino a oggi pomeriggio quando ilsi è“.