Ilfattoquotidiano.it - Il messaggio di Edoardo Bove dopo il malore: “Sto bene, ci vediamo presto… in campo”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Lo spiacevole episodio avvenuto durante Fiorentina-Inter, mi ha dimostrato, ancor più di quanto pensassi, che il calcio è molto più di una partita, di un campionato, o di una carriera”. Comincia con queste parole ilcondiviso dasu Instagram in cui ringrazia tutti coloro che hanno dimostrato un affetto incondizionato nei confronti di un ragazzo di 22 anni che ha vissuto un’esperienza così spaventosa che non dimenticherà per il resto della sua vita.“Il calcio è una comunità di persone, legate dalla stessa passione, che condividono momenti di gioia, commozione, rabbia, delusione e sofferenza. Proprio in questi momenti mi rendo conto di quanto questo sport sia genuino, di quanto, al dì la dei risultati, della competizione o della concorrenza siamo tutti uniti. Uniti da un legame che a maggior ragione, una volta creato, si rafforza nei momenti di difficoltà, diventando quasi indissolubile.