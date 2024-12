Spazionapoli.it - “Ha scelto il Napoli”, Manna pronto a chiudere l’affare: arriverà a gennaio!

Leggi su Spazionapoli.it

CalciomercatoUltimissime – Il club azzurro èa piazzare un nuovo colpo in entrata. Le ultimissime sulle idee di. Sono giorni molto caldi in casain quanto si sta lavorando al prossimo mercato. La sessione invernale si aprirà il 2, ma il DSè già attivo da molte settimane. L’obiettivo è ovviamente quello di rinforzare la rosa, ovviamente tenendo conto delle richieste di Antonio Conte. Quest’ultimo, chiede una squadra completa in tutti i reparti e non intende scendere a compromessi. A tal proposito, uno dei reparti da rinforzare è senza dubbio la difesa. Tale reparto non possiede al momento alternative valide ai “soliti noti”, ma son pronti dei cambiamenti importanti.Il direttore sportivo delè da tempo focalizzato su diversi profili. Infatti, sul taccuino sarebbero presenti diversi difensori centrali che garantirebbero una giusta copertura.