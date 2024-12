Oasport.it - Giulio Pellizzari: “Pogacar un idolo. Ma un giorno potrebbe calare e magari riuscirò a batterlo”

Attualmente in ritiro a Maiorca con la sua nuova squadra, la Redbull Bora Hansgrohe, abbiamo parlato con, uno dei nostri giovani più promettenti per le tappe di montagna. Il marchigiano di Camerino classe 2003, in ritiro in Spagna fino al 20 dicembre, è pronto a fare il grande salto dopo una stagione in cui ha fatto vedere le sue doti di ottimo scalatore. Arrivato secondo lo scorso anno al Tour de l’Avenir, nel 2024, sempre in maglia Bardiani CSF Faizanè, è stato il più giovane corridore alla Corsa Rosa, tanto che il Team Manager della formazione tedesca Ralph Denk ha subito messo gli occhi su questo nostro giovane talento, con lo scopo prima di farlo crescere nel miglior modo possibile e successivamente renderlo responsabile come ciclista di punta del Team, dove nel frattempo potrà imparare tanto da grandi campioni all’interno della squadra, uno su tutti lo sloveno Primoz Roglic.