Zon.it - Giffoni Valle Piana: Proseguono le Operazioni di Spegnimento

Leggi su Zon.it

I residenti della zona hanno testimoniato alle TV locali come le condizioni dell’anziano signore fossero inadeguate e come da anni denunciavano la situazione alle autorità locali. Tanti i problemi arrecati al vicinato è tante le difficoltà dell’anziano, vittima di un sistema che spesso dimentica gli ultimi .Questa mattina i Vigili del Fuoco del distaccamento disono ancora sul posto per proseguire con le complessedi, la struttura sembrerebbe essere pericolante e nell’abitazione è presente una notevole quantità di mobili e arredi accumulati dall’anziano signore nel tempo che ravvivano ancora i roghi.Segui ZON.IT su Google News.