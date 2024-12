Anteprima24.it - Enza Amato: una targa per riconoscere l’impegno dei volontari della Protezione Civile

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiOggi, presso la sede comunale di via Verdi, la Presidente del Consiglio Comunale,, ha consegnato unaquale riconoscimento ufficiale a Gennaro Tortora, Responsabile di T.D.B. Italia ODVcome segno di stima e profonda gratitudine per il lavoro svolto da Tortora e da tutti gli operatoridell’organizzazione. Presenti per la Municipalità 8, anche la Vicepresidente Anna Distinto e il consigliere Giuseppe Esposito a testimonianza del forte legame tra l’Amministrazione e iche operano sul territorio.Nella motivazione del riconoscimento si legge: “per aver prestato, continuamente e unitamente a tutti gli operatori, la propria opera alla Municipalità 8 del Comune di Napoli, con grande spirito di sacrificio, abnegazione e senso del dovere”.