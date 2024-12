Quotidiano.net - Dove si vive meglio? La classifica delle città italiane: Bergamo prima, Reggio Calabria maglia nera

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 16 dicembre 2024 -siin Italia? E’ la domanda che ognuno di noi si è fatto almeno una volta nella vita. E l’indagine ‘Qualità della vita’ del ‘Sole 24 ore’, lanciata nel 1990 per misurare i livelli di benessere nei territori e pubblicata oggi sulle pagine del quotidiano, dà le risposte per il 2024. In testa allac’è, mentre si aggiudicano il secondo e il terzo posto rispettivamente Trento e Bolzano. In discesa le grandi: Milano perde quattro posizioni, ma risultain Affari e lavoro; Roma è al 59esimo posto, Napoli penultima, Firenze perde 30 posizioni ma è in testa per la Qualità della Vitadonne, indice sintetico lanciato nel 2021. La provincia dimai premiatad'ora nellagele, ma già incoronata regina dell'Indice di Sportività 2024, aveva già scalato diverse posizioni nel 2023 e quest'anno ha scalzato habitué del podio come Trento, al secondo posto, e Bolzano, al terzo, che rispetto all’anno scorso fa un salto di dieci posizioni (nel 2023 era tredicesima).