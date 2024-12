Napolipiu.com - Dorgu-Napoli, Sticchi Damiani: “Resta fino a giugno”

: “”">Il presidente del Lecce conferma l’interesse degli azzurri per il giovane talento ma frena sulla cessione a gennaio. Lo scenario per.Ilcontinua a seguire con grande interesse Patrick. Il presidente del Lecce, Saverio, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ha fatto il punto sulla situazione del giovane talento.“Fa piacere registrare le attenzioni su questo giocatore sia in Italia che all’estero, segno che si sta facendo un percorso serio. È un ragazzo che viene dalla Primavera ed è sempre una gioia per un club”, ha esordito il numero uno dei salentini, che poi ha chiarito: “Abbiamo un obiettivo troppo importante e i giocatori importanti non si muovono a gennaio ma resteranno a Lecce. A fine stagione vedremo quanto accadrà”.