De Paola: "Il Napoli lotterà per lo Scudetto fino alla fine"

Paolo De, è intervenuto a Tmw Radio. Di seguito le sue dichiarazioni:Vedendo questo momento, si possono accomunare Milan e Juventus? “Io accomunerei, più che Milan e Juventus, i due allenatori, Fonseca e Motta. Le due società si possono accomunare per quanto riguarda la non volontà di cambiare. Il pallino, insomma, passa ai giocatori. Nei rossoneri si presume una certa anarchia. Per i bianconeri una certa paura, quando c’è questo tipo di sentimento si torna a fare quello che è stato fatto negli ultimi anni. La delusione attorno a Motta nasce dal fatto che la squadra non fa il salto di qualità. La sensazione principale che si ha guardando i bianconeri è che guarda giocare gli altri. Qui Motta deve accendere una miccia. Io comunque ribadisco che sono dparte di Motta e Fonseca”.