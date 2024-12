Quotidiano.net - Crosetto: “Abbiamo chiesto di ritirare l’emendamento sull’aumento dello stipendio dei ministri”

Roma, 16 dicembre 2024 - Guidovuol "evitare inutili polemiche" quindi ha dichiarato su X: "ai relatori" dil'emendamento che prevede l'aumentoper ied i sottosegretari non parlamentari. Il ministro della Difesa ha aggiunto: "Quello che non sarebbe comprensibile per nessuna altra professione e cioè che due persone che fanno lo stesso lavoro, nella stessa organizzazione, abbiano trattamenti diversi, per chi fa politica deve essere messo in conto". “Assurdo lasciare spazio a polemiche” "E' assurdo lasciare anche solo un secondo di più di spazio alle polemiche sull'emendamento - ha sottolineato- che parificava tutti ie sottosegretari non parlamentari, ai deputati, riconoscendo i rimborsi spese. E' così da oltre due anni e continuerà così fino a fine legislatura.