Lanazione.it - Confronto tra amministrazione e residenti in Santa Maria: tutte le criticità del quartiere

Leggi su Lanazione.it

Pisa, 16 dicembre 2024 – Nei giorni scorsi si è svolto un incontro del Comitato deidicol sindaco Michele Conti, presente anche l’assessore alla mobilità Massimo Dringoli. All’ordine del giorno l’esame delle misure urgenti di miglioramento della vivibilità nel, dopo la conclusione dei lavori di rifacimento del manto stradale di via Corsica, piazza Buonamici e via dei Mille. Il Comitato ha espresso la sua soddisfazione per un intervento necessario atteso da tempo, che si sta completando con l’ultimo tratto all’inizio di via della Faggiola. Dopo la fine dei disagi, restano gli stringenti problemi in termini di viabilità. “Mentre via dei Mille è rimasta aperta al traffico automobilistico, la trasformazione della piazza e della via ripavimentate ad Area Pubblica protetta (APU) ha creato problematiche per quanto riguarda il traffico e il parcheggio” spiegano i rappresentanti dei