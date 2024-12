Oasport.it - Cesare Butini fa il bilancio: “Abbiamo lanciato i giovani, grande risposta della squadra nei Mondiali in vasca corta”

Calato il sipario suidi nuoto ina Budapest e in casa Italia è tempo di bilanci. Latricolore ha concluso con nove medaglie (un oro, cinque argenti e tre bronzi); 30 presenze in finale, 24 primati personali di cui un record europeo, 5 record italiani e un record mondialele, oltre a 5 record italiani di staffetta. Questi in estrema sintesi i numeriformazione guidata dal Direttore Tecnico,.L’Italia si è classifica al quarto posto nella classifica per nazioni con 578 punti alle spalle di Stati Uniti (1005), Atleti neutrali (699) e Australia (599); terza nella graduatoria maschile dove scavalca l’Australia; quinta in quella femminile dov’è alle spalle dal Canada. Nel medagliere la compagine tricolore è all’ottavo posto, al quinto se si considerano il numero di medaglie dietro agli USA (18-13-8), Canada (4-5-6), Australia (2-5-5) e agli Atleti neutrali (6-4-0).