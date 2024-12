Ilgiorno.it - Caritas Ambrosiana, mezzo secolo di impegno a fianco degli ultimi

Milano, 16 dicembre 2024 -didiper intercettare emergenze e nuove povertà, intervenendo e sollecitando politiche. Lo si ricorda in Duomo con operatori, volontari e il direttore Luciano Gualzetti. I numerifu istituita il 18 dicembre del 1974. Da allora l’è capillare, in sette zone pastorali, con 873parrocchiali, 400 centri d’ascolto e 896 centri di servizio tra sportelli e laboratori più 76 distretti del “Fondo Diamo Lavoro“. Nell’ultimo anno il “sistema“ ha raggiunto 2.391 lavoratori, quasi 13mila volontari e circa 380mila persone in difficoltà. Al centro anche il disagio abitativo, sollevato nel 2023 da 2.511 persone (il 14,8% del totale delle persone incontrate in diocesi dai centri d’ascolto e dai servizi).