Canta Suona e Cammina | A San Pietro a Majella i giovani musicisti del futuro

Il Conservatorio napoletano ha ospitato questa mattina l’evento celebrativo per il decennale del progetto dedicato ai ragazzi cresciuti nei quartieri più esposti al disagiole3.000 ragazzi, 2.500 famiglie, 15 parrocchie e centri educativi, 80 maestri, educatori e organizzatori coinvolti, oltre a 50 iniziative a carattere pubblico (concerti, visite ed esperienze formative) realizzate, anche in streaming nel periodo d’isolamento causato dal Covid-19. Sono i numeri del lavoro svolto dal progetto ““, che ha celebrato il decennale questa mattina al Conservatorio di musica Sandi Napoli.Il progetto formativo, la cui missione è promuovere la musica tra ie, attraverso di essa, creare percorsi di crescita culturale e sociale in contesti di grande bisogno, ha vissuto il suo momento più emozionante nel corso di un evento che ha voluto ripercorrere le principali tappe raggiunte in dieci anni di lavoro finalizzato a dare, attraverso la musica, nuove opportunità e prospettive a ragazzi e ragazze con età principalmente compresa tra gli 8 e i 15 anni cresciuti in contesti e quartieri più esposti al disagiole.