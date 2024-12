Lanazione.it - Banchi del mercato davanti ai negozi. Commercianti sul piede di guerra

Leggi su Lanazione.it

E’ stato unstraordinario all’insegna della polemica, quello che si è svolto ieri nel centro storico di Avenza. Ioscuravano le vetrine deie dei bar aperti, proprio in occasione delstraordinario e delle imminenti feste natalizie. Una storia di vecchia data che si ripresentava ogni mercoledì prima dello spostamento alla Prada, quando ilsi svolgeva ancora ad Avenza vecchia. Tant’è che Stefania Ortolani (nella foto) del bar ’Quanto Basta’ della centralissima via Giovan Pietro per avere visibilità ha chiamato la Polizia municipale. La titolare del bar ha lamentato la mancanza di coordinazione tra gli incaricati di assegnare i posteggi dei, ma soprattutto la "maleducazione" di qualche ambulante che non ha voluto spostare il camion di qualche metro per far vedere ai passanti che dietro al mezzo c’era il suo bar.