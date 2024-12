Ilgiorno.it - Bancarotta fraudolenta: in carcere a Bergamo 4 imprenditori, sequestrati 6 milioni di euro

, 16 dicembre 2024 – I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza dihanno dato esecuzione a un'ordinanza che dispone misure cautelari personali e reali emessa dal giudice per le indagini preliminari di, per associazione per delinquere,e malversazione ai danni dello Stato. In tutto sono otto le persone raggiunte dai provvedimenti di sequestro e per quattro di loro è stata anche disposta la custodia cautelare in. Posti sotto sequestro 6di. L'indagine, coordinata dalla procura di, ha permesso di disvelare una ingente, per distrazione e mediante operazioni dolose, posta in essere attraverso complesse operazioni commerciali di una società operante nella bassa bergamasca che, nel biennio antecedente all'avvio della procedura fallimentare (luglio 2022), aveva, tra l'altro, anche ottenuto finanziamenti garantiti dal Fondo per le piccole e medie imprese.