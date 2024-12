Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, "settimana iniziata male": la partita più sfortunata di tutte, caos in studio | Guarda

Chiara dal Friuli Venezia Giulia è stata la protagonista della puntata diandata in onda questa sera, lunedì 16 dicembre, su Rai 1. Al centro dello, insieme a lei, sua sorella Sara. Il suo pacco è il numero 15. Una delle prime offerte per le due sorelle da parte del dottore è il cambio del pacco, ma loro decidono di rifiutare e di andare avanti. Dopo la perdita dei 300mila euro, la cifra più alta prevista nel programma, Chiara e Sara ricevono un'offerta da 8mila euro ma anche questa volta dicono di no. Non proprio unafortunata, la loro. A 4 pacchi dal termine, restano solo i 10mila e i 15mila euro come rossi e poi due pacchi blu. Alla fine vanno via anche i 10mila e il dottore offre a Chiara 4mila euro, ma lei continua a rifiutare. Gli ultimi due pacchi rimasti sono quelli da 200 e 15mila euro.